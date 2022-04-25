Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi

25.04.2022 14:15
Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada, Çay ilçesinde yapılan uygulamada kamyon içerisinde 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ç emniyete götürüldü.

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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