Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi
6 saat önce
AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, 6 tarihi eser ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, 6 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye'nin Gazlıgöl beldesinde oturan Y.D.'nin elinde, tarihi eserler olduğu ve satmak istediği yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 tarihi eser ele geçirildi. Y.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, eserler de Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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