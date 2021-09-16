Afyonkarahisar'da 6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı başladı - Son Dakika

"6. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı", Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (AFSÜ) ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da başladı.

AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş tarafından Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile "Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm" temasıyla bir otelde düzenlenen çalıştayda bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın Türkiye'de katma değer üreten bir vilayet olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın 100 dolar ithalata karşı 444 dolar ihracat yapan bir kent olduğunu aktaran Çiçek, "Madenleri, mermeri, hepimizin bildiği termaliyle gerçekten bu ülkenin ekonomisine ciddi katkılar sunuyor. Birçok konuda öncü oluyor. Altıncı çalıştayı düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra tıbbi aromatik bitkiler konusunda da ülkeye çok büyük katkılarımız olacak." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Türkiye'nin kaynak zengini bir ülke olduğunu dile getirdi.

Bu kaynakların en başında gelen suyun çok önemli olduğunu belirten Ünüvar, "Gelecekte belki de en fazla konuşacağımız konuların başında kuraklık ve suyun ihtiyacını getirdiği imkan ile imkansızlık noktaları olacak. 'Pandemiden nasıl korunuruz, aşıyı nasıl yaparız?' diye konuşuyorsak ileride de kuraklıkla ilgili konuları çok fazla konuşacağız." ifadesini kullandı.

AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, yeryüzünün uzun yıllar sürecek bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Bu krizin dünyayı tehdit ederken Türkiye'yi de es geçmediğini aktaran Okumuş, " Kuraklık, yangınlar bunlar ülkemizin bir gerçeği oldu. Bu konuda gerekli tedbirleri almazsak maalesef bu elimizdeki kaynakları kaybetme riskimiz var. O zaman ne ormandan ne ağaçtan nede tıbbi aromatik bitkilerden bahsetme şansımız olmayacak." diye konuştu.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da tıbbi ve aromatik bitkilerin hastalıkların önlenmesi ve iyileştirilmesi, geleneksel ile modern tıp, parfümeri, kozmetik ve sanayide sıkça kullanıldığını ifade etti.

Yarın sona erecek çalıştaya, Vali Gökmen Çiçek, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek katıldı.