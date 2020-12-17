Afyonkarahisar'da 600 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından kurulan Gecek Termal Anonim Şirketi'nin işlettiği termal tesis bölgesinde 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine Gecek Termal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve ATSO Meclis Üyesi Ali İhsan Çiloğlu, Gecek Termal AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ATSO Meclis Üyesi Ali İhsan Çavaş, Gecek Termal İşletme Müdürü Habib Öztoprak ve Gecek Termal misafirleri katıldı.

Fidan dikiminden önce açıklama yapan Gecek Termal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Çiloğlu, ağaçlandırma faaliyetinin önemine dikkati çekerek, "Bugün, yıllar önce dikmiş olduğumuz ağaçların içerisinde kuruyanların yerine 600 leylandi çam fidanı dikmekteyiz. Bize göre bir ağaç bir insandır. Gelecek nesillere güzel bir mekan bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan yerlere termal tesislerde kalan devre mülk sahiplerinin de katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirildi.