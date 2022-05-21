AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

AFYONKARAHİSAR'da şüphe üzerine durdurulan araçta 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı yol uygulamasında içerisinde H.Y.'nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.