AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

21.05.2022 10:19

AFYONKARAHİSAR'da şüphe üzerine durdurulan araçta 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR'da şüphe üzerine durdurulan araçta 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yaptığı yol uygulamasında içerisinde H.Y.'nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 645 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

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Kaynak: DHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA 645 BİN DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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