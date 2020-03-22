Afyonkarahisar'da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı vatandaşlar...

Afyonkarahisar'da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı vatandaşlar Afyonkarahisar'da sokaklarda dolaştı.


Kent Meydanı ve İmaret Camisi çevresindeki park ve bahçelerde gezen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uyarılara rağmen günlük hayatlarına devam ediyor.

66 yaşındaki Hasan Karapunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar'a gezmeye geldiğini söyledi.

Gazetecilerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokakta dolaşmasının sınırlandırıldığını hatırlatması üzerine Karapunar, "Tamam, tamam hoşçakalın." diyerek uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İmaret Camisi bahçesinde yaşlıların banklara oturduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Banklarda oturan yaşlılara kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığını gören 64 yaşındaki Mevlüt Gedik de bankların arkasından uzaklaştı.

Gazetecilerin, polisleri görünce neden kaçtığı sorusuna Gedik, "Durdum ben. Ben onlara 'balık alacağım' dedim. Bana, 'İyi hadi al da evine git' dediler." yanıtını verdi.

Herhangi bir hastalığının olup olmadığı sorusu üzerine Gedik, şunları söyledi:

"Evet var. Ben kanser hastasıyım. Sadece balık almak için evden çıktım. Hemen alıp eve gideceğim. Balıkçı da zaten şu ileride. Hanım evde temizlik yapıyordu. Benim de canım balık istedi, gidip alıp geleyim dedim. Hanımın, evden çıktığımdan da haberi yoktu. Zaten 3 gündür dışarı çıkmıyorum. Ben kurallara uyuyorum."

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarları değerlendirerek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:18 Kaynak: AA

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