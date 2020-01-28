Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentten il dışına kamyonla kaçak akaryakıt sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak akaryakıtın bulunduğu kamyon, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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