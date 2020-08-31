Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

4'Ü TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Jounes Hussein Asi Julaıbavvı, Sattar Saeed Jemaa Almjamaıe, Nasr Saıd Malla Eıd Al-Rafıaat ve Ayman Basheer Azeez Al-Hıshmawı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.