Afyonkarahisar'da 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Irak uyruklu H.A.J, M.H.A.A, S.S.J.A, N.Z.M.E.R, A.B.A.H. ve Suriye uyruklu A.E. ile A.F, yakalandı.
Zanlıların adreslerinde ve araçlarında ele geçirilen bazı dijital malzemelere el kondu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:43 - Kaynak: AA
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