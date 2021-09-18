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Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

18.09.2021 10:36
Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu başladı.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu başladı.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odasının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, 7 ülkeden 800 sporcu katılım gösterdi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen maratonda, 6K Aşk Vadisi Koşusu, 12K Gizemli Frigya Koşusu, 22K Göynüş Kral Yolu Koşusu ve 54K Frig Ultra olmak üzere dört farklı parkur yer alıyor.

Vali Gökmen Çiçek, maraton öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yeni bir organizasyonla beraber olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın da Afyonkarahisar'da yapıldığını hatırlatan Vali Çiçek, "Şimdi Ultra Frig Maratonu'ndayız. Maratona 7 ülkeden yarışmacılar katılıyor. Yurt içinden de yarışmacılar var. 800 sporcu şu an 4 parkurda yapılacak yarışlar için buradalar." diye konuştu.

Çiçek, sporcular vasıtasıyla hem Frig Vadisi'nin hem de ilin tanıtıldığını, uluslararası anlamda Afyonkarahisar'ı organizasyonların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yabancı bir haber ajansının sorumlusu, 'Afyonkarahisar'da uluslararası organizasyon gerçekleştirebilir misiniz? Küçük bir şehir, nasıl yapabileceksiniz?' diye bir soru sordu. İşte gösteriyoruz. 1-8 Eylül arası Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ve 9. ayağını gerçekleştirdik. Çok şükür alnımızın akıyla, hiçbir sorun olmadan tamamlandı. Şimdi de 7. Frig Ultra Maratonu gerçekleşiyor."

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonunun yanı sıra, NG Afyon, Avşar Madensuyu, Oruçoğlu Yağ, Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi de destek veriyor.

Maraton, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı
Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı
Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı
Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı
Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Belediye Başkanlığı, Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı - Son Dakika Spor


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