Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

07.10.2022 22:34
Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi Gazi Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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