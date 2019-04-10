Afyonkarahisar da 73 Av Turizmi Yapıldı
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Afyonkarahisar da avcılar 2018-2019 sezonunda 2 kızılgeyik 230 yaban domuzu vurdu.
Afyonkarahisar da avcılar 2018-2019 sezonunda 2 kızılgeyik 230 yaban domuzu vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:50 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 2018 - 2019 av sezonunda 73 adet av turizmi yaptırıldığı, yerli ve yabancı avcılar tarafından tercih edilen Afyonkarahisar da 2 adet kızılgeyik ve 230 adet yaban domuzu vurulduğu belirtildi.
Paylaşılan fotoğraflarda avcıların vurdukları yaban domuzlarının iri ve büyük olduğu 200 kilogramdan fazla ağırlığa sahip oldukları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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