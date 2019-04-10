Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar da 73 Av Turizmi Yapıldı

Afyonkarahisar da 73 Av Turizmi Yapıldı

8 dakika önce

Afyonkarahisar da avcılar 2018-2019 sezonunda 2 kızılgeyik 230 yaban domuzu vurdu.

Afyonkarahisar da 73 Av Turizmi Yapıldı, System.String[]
Afyonkarahisar da avcılar 2018-2019 sezonunda 2 kızılgeyik 230 yaban domuzu vurdu.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 2018 - 2019 av sezonunda 73 adet av turizmi yaptırıldığı, yerli ve yabancı avcılar tarafından tercih edilen Afyonkarahisar da 2 adet kızılgeyik ve 230 adet yaban domuzu vurulduğu belirtildi.

Paylaşılan fotoğraflarda avcıların vurdukları yaban domuzlarının iri ve büyük olduğu 200 kilogramdan fazla ağırlığa sahip oldukları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:50 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Afyon, Güncel
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