Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi

22.03.2022 18:38
Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı belde ve köylerde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada yasa dışı yollarla kaçak sigara temin eden şüphelilerin A.T. ile M.T olduğu belirlendi.

Dedektör köpek ile şüphelilerin kentteki adresleri ile araçlarındaki aramalarda, 8 bin 692 paket kaçak sigara, 44 paket kaçak çay, 3 paket kaçak kahve ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.T ile M.T'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 8 bin 692 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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