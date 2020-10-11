Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı

11.10.2020 19:03
Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

Sosyal Medya, Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 8 bina karantinaya alındı - Son Dakika

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