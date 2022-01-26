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Afyonkarahisar'da 8 yıl önce işlenen cinayetin faili Antalya'da yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 8 yıl önce işlenen cinayetin faili Antalya'da yakalandı

26.01.2022 19:34
Afyonkarahisar'da 8 yıl önce işlenen cinayetin faili Antalya'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sülümenli Beldesinde 2014 yılında tartıştıkları husumetlisi Abdullah Üney'i tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ç., Antalya'da yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sülümenli Beldesinde 2014 yılında tartıştıkları husumetlisi Abdullah Üney'i tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ç., Antalya'da yakalandı.

Olay, 16 Temmuz 2014'te Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli Beldesinde meydana geldi. Tarlada çalışırken traktörü arızalanan Abdullah Üney, aracı tamir etmek için beldedeki oto yedek parçacıya gitti. İhtiyaçlarını aldıktan sonra motosikletiyle dönen Abdullah Üney, aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet ve Mehmet Ç. kardeşler tarafından durduruldu. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Mehmet Ç., darbettikleri Abdullah Üney'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelenler, göğsünden vurulan Abdullah Üney'i kanlar içinde buldu. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Üney, kurtarılamadı.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, firari şüpheli Mehmet Ç.'nin Antalya'da olduğunu belirledi. Jandarma, Konyaaltı ilçesindeki bir adreste olan Mehmet Ç.'yi operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Mehmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Karahisar, Antalya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 8 yıl önce işlenen cinayetin faili Antalya'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 yıl önce işlenen cinayetin faili Antalya'da yakalandı - Son Dakika
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