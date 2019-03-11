Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 883 Sikke Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 883 Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 883 Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirilirken, 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine İhsaniye ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 883 gümüş sikke ve 4 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:09 Kaynak: DHA

Jandarma, Afyon, Güncel
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