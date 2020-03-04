Afyonkarahisar'da 9 ton toz şeker çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir tırda çuvallanmış 9 ton toz şekeri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Işıklar beldesinde, İsa K'ye ait tırda çuvallanmış halde yüklü ve piyasa değeri 45 bin lira olan 9 ton toz şeker çalındı.

Ertesi gün tırın kapaklarını açan İsa K, şeker çuvallarının eksik olduğunu fark etti. İsa K, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, Işıklar beldesinde hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Belde içerisindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, tırdan şeker çuvallarını çalan zanlıların O.Ü, H.D, N.A, E.K. ve E.İ. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler, hırsızlık olayını kendilerinin işlediğini ve toz şekeri Afyonkarahisar'da A.Ş. isimli gıda toptancısına 14 bin 615 liraya sattıklarını itiraf etti.

Çalıntı şeker çuvallarını satın alan firma sahibi A.Ş. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan toptancıdan alınan 9 ton miktarındaki 180 çuval şeker, İsa K'ye teslim edildi.