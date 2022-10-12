Ekiplerce, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 94 bin makaron, 16 kilo 600 gram kaçak tütün, 3 bin 370 doldurulmuş makaron ve 1400 sigara kutusu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 94 bin makaron geçirildi - Son Dakika

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