Afyonkarahisar'da 97 Kilo Esrar Ele Geçirildi
38 dakika önce
Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 97 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar
polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 97 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. 4 şahısın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:21 Kaynak: İHA
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı