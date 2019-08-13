Afyonkarahisar'da "acemi kasap" sayısı 759'a ulaştı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 759 acemi kasap, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 759 acemi kasap, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:36 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde, kurban kesimi sırasında, kesici alet veya hayvan darbeleriyle yaralanan 759 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.
İlk müdahalelerinin ardından tedavileri tamamlanan yaralılar, kısa sürede taburcu edildi.
La Casa de Papel karikatürü, sansürcülükle suçlanan RTÜK Başkanı'nı da güldürdü Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti Vodafone Park'ta tarihe geçecek Hakem Stephanie Frappart'tan gençlere öğütler!