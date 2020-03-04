Afyonkarahisar'da açılacak tekstil fabrikası için protokol imzalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da açılacak tekstil fabrikası için protokol imzalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi ile bir tekstil firması arasında, açılması planlanan fabrikaya yer tesisi için protokol imzalandı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile bir tekstil firması arasında, açılması planlanan fabrikaya yer tesisi için protokol imzalandı.

Belediye başkanlığı makamındaki törende konuşan Başkan Mehmet Zeybek, göreve talip olduklarında Afyonkarahisarlılar için istihdam yaratacak projeler geliştireceklerine söz verdiğini söyledi.

Yer teslimi yapılacak yerde 1200 kişiye kadar istihdam sağlanacağını dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Kapalı pazar yerimizin üst katında bulunan iki kat atıl olarak duruyordu. Buranın değerlendirilmesi için yaptığımız girişimlerde bir tekstil firması ile fabrikaya dönüştürülmesi konusunda anlaştık. Yapılan imar değişikliklerinin ardından buranın ilk başta 500, daha sonra 1200 kişiye kadar istihdam sağlayacak bir fabrika olması için protokol imzalıyoruz. Bu proje Afyonkarahisar'a büyük bir katma değer sağlayacak."

Firma yetkilisi Deniz Özalan da tesise 4-5 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirterek, "İlk başta 500 kişilik bir istihdam yaratacağız. Daha sonra bin 200 kişiye kadar çıkmayı hedefliyoruz. Projenin başlama tarihi olarak mayıs ayını düşündük. Çalışmalarımız mayıs ayının ilk yarısında üretime başlamak için yapıyor." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya ise iş başvurusu için Afyonkarahisar Belediyesinin giriş katında istihdam noktası oluşturduklarını, başvuruları buradan alacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'da açılacak tekstil fabrikası için protokol imzalandı

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: AA
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