İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da "AFAD Gönüllüleri Buluşması" programı düzenlendi.

Termal bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afetin her aşaması ile ilgili pek çok proje yürüttüğünü söyledi.

AFAD gönüllülük projesinin önemine dikkat çeken Buldan, "Bu proje ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla, görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmiştir. AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları sağlanacak ve toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kentte çalışan AFAD gönüllüleri birbiriyle tanışarak bir süre sohbet etti.

Etkinliğe Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Kayacan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, daire müdürleri çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı.