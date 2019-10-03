Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "ağaçlar kitap açtı"
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Afyonkarahisar'da "ağaçlar kitap açtı"

1 saat önce

Afyonkarahisar'da belediye tarafından başlatılan "Ağaçlar kitap açtı" projesi kapsamında ağaçlara asılan kitaplar, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da belediye tarafından başlatılan "Ağaçlar kitap açtı" projesi kapsamında ağaçlara asılan kitaplar, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ordu Bulvarı'nda kitap okumaya ve kitabın faydalarına dikkati çekmek amacıyla ağaçlara ve kaldırım korkuluklarına kitaplar asıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde çiçek açan ağaçların bugün kitap açtığını söyledi.

Bu projenin devam ettirilmesini isteyen Tutulmaz, "Genellikle şöyle bir alışkanlık vardır; kitap alınır kütüphaneye konulur, bilgisayar alınır köşeye konulur ve pek fazla yararlanılmaz. Bunu artık kıralım, okuyalım ve daha çok emek harcayalım. Bu emeklerden de bir karşılık elde edilsin. Sosyal ve kültürel etkinlikler artarak devam ediyor. Bu, sosyal belediyeciliğin en önemli ayaklarından birisidir." diye konuştu.

"Etkinlikleri çeşitlendirerek sürdüreceğiz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini vurguladı.

"Ağaçlar kitap açıyor" projesinin önemine dikkati çeken Zeybek, "Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde sportif anlamda yeni aktiviteler gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, ağaçlara asılan kitaplar vatandaşların kullanımına sunuldu.

Afyon, Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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