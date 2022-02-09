Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ

09.02.2022 11:46

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle çöken ağılın altında kalan 120 koyundan 13'ü öldü, 10'unun ise bacakları kırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle çöken ağılın altında kalan 120 koyundan 13'ü öldü, 10'unun ise bacakları kırıldı.

Bolvadin kırsalında gece yarısı etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış, Gölbaşı Mahallesi Çiftlikler Kümeevleri mevkisinde, İlyas Çamlı'ya ait kerpiç ahırın çökmesine neden oldu. 120 koyun, toprak, taş ve ağaç parçalarının altında kaldı. Çamlı'nın ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, hayvanlardan 13'ünün öldüğü belirlendi. Bacakları kırılan 10 koyun ise tedavi uygulanmak üzere götürüldü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ
AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ
AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ

YORUMLAR
500

Hisarcık, AFAD, kar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA AĞIL ÇÖKTÜ; 120 KOYUNDAN 13'Ü ÖLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement