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Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası dolayısıyla yapılacak kutlama ve ziyaretler başladı.

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları, System.String[]

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası dolayısıyla yapılacak kutlama ve ziyaretler başladı.

Hafta dolayısıyla düzenleme komitesi tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu, valilik ve belediye başkanlığı ziyaret edildi.

Düzenleme komitesinde bulunan Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdül Kadir Konak, Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey, Ticaret İl Müdürü Vekili Ferhat Sümer, Esnaf Kefalet Kooperatifi yetkilileri ve komite üyeleri tarafından önce Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ziyaret edildi.

Düzenleme Komitesi daha sonra Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette düzenleme komitesini Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, karşıladı.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Konak, Ahiliğin 9 asırdır süregelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Konak, "9 asırdır devam eden çırak, kalfa ve ustalıkla sonlanan bir gelenek. Bu geleneği sivil toplum kuruluşları olarak Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte bu haftada yaşatmaya çalışıyoruz. Ahilik bizim en önemli değerlerimizden biri. Köklerini hem İslamiyetten, hem kardeşlikten alan bir yapılanma. Dünyaya ihraç ettiğimiz bir sistem. Gerçekten çok önemli bir sistem. Bu sistemin unutulmaması, yaşatılması konusunda bu hafta içinde çeşitli etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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