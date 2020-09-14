"Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kocatepe parkında gerçekleştirilen törende, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Afyonkarahisar Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Afyonkarahisar Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Temsilen Muhasebe Müdürü Mustafa Büyükben, esnaf odalarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Kutlama komitesi daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e ziyarette bulundu.

Kutlama komitesi esnaflıktan iş adamlığına geçiş yapan Afyonkarahisarlı iş insanı Süleyman Kırlıoğlu'nu da ziyaret ederek plaket verdi.