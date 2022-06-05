Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı - Son Dakika
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Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı

05.06.2022 13:11

Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı Hayvanları telef olan üretici yetkililerden yardım bekliyor Afyonkarahisar'da aniden bastıran yağmur sonucu ağaca yıldırım düştü.

Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı

Hayvanları telef olan üretici yetkililerden yardım bekliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran yağmur sonucu ağaca yıldırım düştü. Ağaca isabet eden yıldırım nedeniyle 5 buzağı ve 11 inek olmak üzere toplam 16 büyükbaş hayvan telef oldu. Yıldırım çarpması sonucu sağ kurtulan bir ineğin ise telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmaması yürekleri burktu.

Olay; Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Eber köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün gece köyün 30 kilometre uzağında bulanan yayladaki bir ağıla yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç'a ait 5 buzağı ve 11 toplam 16 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yetkililerden yardım bekliyor

16 hayvanı telef olan Rahim Turunç isimli köylü vatandaş yetkililerden yardım istediğini belirterek, "Eber köyünde hayvancılıkla uğraşmaktayım. Taşağıl mevkiinde hayvan otlatırken, şiddetli yağış vardı. Hayvanlar ağaçların altına girince yıldırım isabet etti. 16 tane hayvanım telef oldu. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Telef olan yavrusunun başından hiç ayrılmıyor

Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu yavrusunu kaybeden bir ineğin ise buzağının başından bir an olsun ayrılmayıp ara ara onu koklaması dikkatlerden kaçmadı.

Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı
Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmurdan kaçan hayvanlara yıldırım isabet etti: Telef olan yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı - Son Dakika

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