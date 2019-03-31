Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek Kazandı (2)

Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek Kazandı (2)

1 saat önce

SEÇİM KUTLAMASIResmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Hüseyin Sezen ile teşkilat mensuplarıyla sonuçları takip etti.

Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek Kazandı (2), System.String[]
SEÇİM KUTLAMASI

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Hüseyin Sezen ile teşkilat mensuplarıyla sonuçları takip etti. Mehmet Zeybek, milletvekilleri ve partililerle birlikte daha sonra il başkanlığı önünden Anıtpark'a kadar yürüdü. Diğer taraftan uzun araç konvoyları da şehirde tur atarak, zafer kutlaması yaptı. Başkanlığa seçilen Mehmet Zeybek, kendisine destek veren ile vermeyen herkese teşekkür etti. Herkesin başkanı olacağını söyleyen Zeybek, "Afyonkarahisar'ı daha güzel günler bekliyor. Önümüzdeki günler inşallah Afyonkarahisar'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Belediyeyi halkımızla birlikte ortak akılla yürüteceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:50 Kaynak: DHA

Ali Özkaya, Veysel Eroğlu, Afyon, Mehmet Zeybek, Güncel
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