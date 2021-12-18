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AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

18.12.2021 14:06

Afyonkarahisar'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Afyonkarahisar'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen program açılışında yaptığı konuşmada, toplantıların asıl amacının teşkilatın bir araya gelmesi olduğunu söyledi.

Türkiye sevdası olmayan, vatandaşın derdiyle dertlenemeyen ve 80 yıldır emperyalist dayatmalara ses çıkaramayanlara karşı 2023 seçimlerini kazanacaklarını anlatan Uluçay, "Buna dair inancım sonsuzdur. 2023'te büyük bir zaferle Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yine seçimleri kazanacağız ve mazlum coğrafyaları sevindireceğiz inşallah." diye konuştu.

"Erken seçim istiyor ama ortak adaylarını dahi belirleyemiyorlar"

Uluçay, karşılarında ittifakın ekonomik geçiş sürecini istismar ve sabote ederek seçim yapılmasını talep ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Erken seçim istiyor ama ortak adaylarını dahi belirleyemiyorlar. Biri çıkmış, 'Efendim adayımızı açıklarsak yıpranır, paçavraya çevirip 3 ayda posasını çıkarırlar.' diyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 senede yıpranmıyor da sizin adayınız niye 3 ayda yıpranıyor? Adayınızı Kandil mi belirleyecek, dış güçler mi? Zira CHP Genel Başkanı, 'İttifak kabul ederse aday olurum.' diyor. Peki bu ittifak kim? Bu ittifak, HDP. HDP kim, PKK terör örgütünün siyasi kanadı. Öyleyse adayı kim belirleyecek? Elbette PKK terör örgütü. Terör örgütünün talimatı ile kabulüne HDP karar verecek. Demek ki, ayakları üzerine basan bir adayları bile yok ama tutarsızlıktan erken seçim istiyorlar."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi. Teşkilat içi eğitim programına milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı. Basına kapalı devam eden program, yarın da sürecek.

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

Araştırma Geliştirme, Recep Tayyip Erdoğan, Karahisar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika


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