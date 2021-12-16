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Afyonkarahisar'da "Akademik Başarıyı Takip Sistemi" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Akademik Başarıyı Takip Sistemi" toplantısı yapıldı

16.12.2021 18:26
Afyonkarahisar'da "Akademik Başarıyı Takip Sistemi" toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akademik Başarıyı Takip Sistemi" toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akademik Başarıyı Takip Sistemi" toplantısı düzenlendi.

Kamil Miras Anadolu Lisesi konferans salonundaki programa, kentteki ortaokul ve liselerin müdürleri ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Diktaş, yaptığı açıklamada, "Toplantıda öğrencilerimizin öğrenme teknikleri, hedef belirleme yöntemleri, eğitsel rehberlik hizmetleri gibi farklı konularda bilgi ve deneyim sahibi olmaları amaçlanıyor. Kurum olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında oluşturulan 'Akademik Başarıyı Takip Sistemi' programı yıl boyunca devam edecek." dedi.

Diktaş, programla öğrencinin öğrenmeyi ve öğrendiklerini ifade edebilmesine yönelik becerilerinin geliştirmesini hedeflediklerini ve eğitim yaşamında kendisine uygun bir alana yönelmesini, eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerinin etkin şekilde verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Akademik Başarıyı Takip Sistemi' toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Akademik Başarıyı Takip Sistemi" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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