Afyonkarahisar'da Akarçay Buz Tuttu

Afyonkarahisar
'ın önemli mesire yerlerinden biri olan Akarçay
, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu
Afyonkarahisar Belediyesi ve Devlet Su İşleri
tarafından 2013 yılında 45 milyon liraya çevre düzenlemesi yapılarak hayata geçirilen Akarçay, kentin önemli turizm yerlerinin başında geliyor.
Çevresindeki yeşil alan ve çocuk oyun gurupları ile bahar ve yaz aylarında çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği Akarçay, son yağan karlarla birlikte beyazlar örtünün altında kaldı.
Son günlerde yağan kar ve sıcaklığın gece eksi 20 derecelere kadar düşmesiyle Akarçay, buz tuttu.
Belediye ekipleri yürüyüş alanlarının temizlenmesi için çaba gösterirken, içinde bulunan kafeler ise kepenk kapattı.
Buz tutan Akarçay fotoğraf meraklılarının da ilgisi çekiyor.
Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle Akarçay'da yapılan tekne turlarının kış aylarının sonuna kadar iptal edildiğini duyurdu.
Yetkililer aynı zamanda su yüzeyindeki buzun kalın olmadığını, buzun üstünde yürümeye çalışmanın tehlikeli olacağını dile getirerek, vatandaşları uyardı.