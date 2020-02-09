Afyonkarahisar'da akarsuda ceset bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da akarsuda ceset bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen Akarçay'da çürümüş ceset bulundu.

Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen Akarçay'da çürümüş ceset bulundu.

Akarçay'ın Ali Çetinkaya Mahallesi'nde kalan bölümünde, suda çürümüş ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, akarsuyun sazlık alanında görülen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

Ceset, uzatılan itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alınarak, karaya çıkarıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da akarsuda ceset bulundu

Çetinkaya, Akarçay, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:45 Kaynak: AA
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