Sabah dükkânını açmaya gelen esnafa cam şoku - Son Dakika
Üye Girişi

Sabah dükkânını açmaya gelen esnafa cam şoku

19.08.2022 10:33

Afyonkarahisar'da akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, kent merkezindeki birçok dükkan ve banka şubelerinin camlarını kırdı.

Afyonkarahisar'da akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, kent merkezindeki birçok dükkan ve banka şubelerinin camlarını kırdı. Polisin kriz geçiren şahsı güçlükle kontrol altına aldığı olayda yaklaşık 50 bin TL'lik zarar meydana geldi.

Olay, kent merkezindeki Burmalı ve Dumlupınar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah karşı yaşanan olayda 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşlar bir şahsın cadde üzerindeki dükkanların camlarını kırdığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiple bir şahsın bağırıp, çevresine tehditler savurarak sağa sola koşuşturduğunu fark etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri şahsı güçlükle kontrol altına aldı. Ekipler ardından bölgeye 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sakinleştirilen şahıs ardından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Ekipler ardından şahsın yaptıkları kimlik incelemesinde şüphelinin R.A., (23) isimli aklen malul olduğu bilinen kişi olduğunu belirledi. Şahıs hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayda zarar gören dükkanlardan birisinin sahibi olan Mehmet Çınar, sabah erken saatlerde dükkanı açmak için geldiğinde büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Çınar, "Yapan şahsı sağ olsun polis yakalamış. Bizim gibi birkaç dükkan daha var. Polisten aldığımız bilgide şahsın ruh sağlığı bozulmuş" diye konuştu.

Öte yandan, polisin zamanında müdahalesi ile şahsın daha fazla iş yerine zarar vermesi engellenirken, ayrıca R.A.'nın taksi durağının camlarını kırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı Kur'an okuyunca huzur bulduğunu söyleyen kadın Müslüman oldu Kur'an okuyunca huzur bulduğunu söyleyen kadın Müslüman oldu
Kaynak: İHA

Karahisar, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabah dükkânını açmaya gelen esnafa cam şoku - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sabah dükkânını açmaya gelen esnafa cam şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement