Afyonkarahisar'da Akşehir ve Eber Gölleri Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Akşehir ve Eber Gölleri Birliği toplantısı yapıldı

01.06.2022 16:42
Afyonkarahisar'da Akşehir ve Eber Gölleri Birliği toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Akşehir ve Eber Gölleri toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Akşehir ve Eber Gölleri toplantısı düzenlendi.

Çay Belediye binasındaki toplantıda, Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği'nin mayıs ayı olağan gündemi değerlendirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, toplantında yaptığı konuşmada, "Kuşları, sazlıkları, balıkları ve endemik bitki olan Eber sarısını içinde barındıran, derin sessizliğiyle Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Eber gölündeki su seviyesinin yükselmesi bölge halkımızın da yüzünü güldürdü. Bizler de birlik olarak Eber gölümüz için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Yeşilçiflik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal veTuzlukçu Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Atar katıldı.

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Kaynak: AA

Çevre Koruma Birliği, Karahisar, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Akşehir ve Eber Gölleri Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika


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