AVM'nin önünde yaşanan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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AVM'nin önünde yaşanan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

11.05.2023 16:18

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinin önünde çıkan kavgada Ömer Tota bıçaklanarak öldürüldü. Polisin gözaltına aldığı her ikisi de 17 yaşındaki şüpheliler A.Ü. ve G.E. tutuklandı. 2 şüpheli, Ömer Tota'nın aracının altında kalma tehlikesi atlattıklarını, küfürleşince de kavga ettiklerini iddia etti. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 7 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 2 kişiyle kavga eden Ömer Tota, karnından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken Ömer Tota ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

TARTIŞMADA BIÇAKLANMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin A.Ü. ve G.E. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, 9 Mayıs günü sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı. A.Ü. ve G.E. ilk ifadelerinde, birlikte içki içtiklerini, daha sonra kaldıkları yere dönmek için yürüdüklerini, yolun karşısına geçmeye çalışırken de Ömer Tota'nın aracının altına kalma tehlikesi atlattıklarını, bu nedenle tartıştıklarını, küfürleşince kavga çıktığını ve bıçaklayıp kaçtıklarını anlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERESINDA

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü. ve G.E., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Karahisar, kavga, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM'nin önünde yaşanan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'nin önünde yaşanan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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