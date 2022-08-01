Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane acil servisine başvuran Metin Ç. (66), alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını söyleyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Görevlilerin müdahale etmek istediği şahıs bir anda bayıldı. Bunun üzerine polikliniğe götürülen Metin Ç.'nin yapılan tetkiklerinde alkol zehirlenmesi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Olayın ardından hastane polisi şahsın kimliğini tespit edip ardından yakınlarına ulaşmak ve olayın nerede gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da alkol zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

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