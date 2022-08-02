Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

02.08.2022 13:45
Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da alkol aldıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran ve yoğun bakıma alınan 66 yaşındaki şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da alkol aldıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran ve yoğun bakıma alınan 66 yaşındaki şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün hastane acil servisine başvuran Metin Ç. (66), alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını söyleyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Görevlilerin müdahale etmek istediği şahıs bir anda bayıldı. Bunun üzerine polikliniğe götürülen Metin Ç.'nin yapılan tetkiklerinde alkol zehirlenmesi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Müdahale sonrası Metin Ç., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Metin Ç., buradaki tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybetti.

Metin Ç.'nin ölümünün ardından polis tarafından başlatılan inceleme ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi 100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:50:43. #1.13#
SON DAKİKA: Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement