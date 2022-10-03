Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy'deki Ayşe Çepel, 29 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Çepel'in sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipler sevk edildi. Günlerdir süren arama neticesinde bulunamayan Çepel için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı. AFAD ekipleri ilçese kırsal kesimlerinde arama çalışması başlatırken, Çepel'in yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy 'deki evinden 5 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan, alzheimer hastası Ayşe Çepel (67) için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Kaynak: DHA

Tepeköy, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası kadın, 5 gündür kayıp - Son Dakika

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