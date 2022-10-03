Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası kadın, 5 gündür kayıp - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası kadın, 5 gündür kayıp

03.10.2022 19:51
Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası kadın, 5 gündür kayıp

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy'deki evinden 5 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan, alzheimer hastası Ayşe Çepel (67) için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy'deki evinden 5 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan, alzheimer hastası Ayşe Çepel (67) için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy'deki Ayşe Çepel, 29 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Çepel'in sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipler sevk edildi. Günlerdir süren arama neticesinde bulunamayan Çepel için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı. AFAD ekipleri ilçese kırsal kesimlerinde arama çalışması başlatırken, Çepel'in yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.


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Kaynak: DHA

Tepeköy, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası kadın, 5 gündür kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası kadın, 5 gündür kayıp - Son Dakika
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