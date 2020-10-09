Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

09.10.2020 20:17

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Afyonkarahisar'da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış biranda geldi. Kent merkezinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken yayalar bir anda gelen ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle iş yerlerine sığındı. Kısa süren dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kavşaklarda emniyet ekipleri anonoslarla sürücülere uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Dolu Yağışı, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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