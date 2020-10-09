Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
09.10.2020 20:17
Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Afyonkarahisar'da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar'da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış biranda geldi. Kent merkezinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken yayalar bir anda gelen ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle iş yerlerine sığındı. Kısa süren dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kavşaklarda emniyet ekipleri anonoslarla sürücülere uyarılarda bulundu.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar araştırma yapacak Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi