Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

30.04.2022 21:36

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da apartmanın 5'inci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Afyonkarahisar'da apartmanın 5'inci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Ambaryolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısına sıçradı.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartman dairesinde ve çatısında hasar oluştu.

Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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