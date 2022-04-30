Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da apartmanın 5'inci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Ambaryolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısına sıçradı.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartman dairesinde ve çatısında hasar oluştu.