Afyonkarahisar'da apartmanın mazgallarını çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da apartmanın mazgallarını çalan 5 şüpheli yakalandı

20.03.2022 13:06
Afyonkarahisar'da apartmanın mazgallarını çalan 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir apartmanın mazgallarını çaldıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir apartmanın mazgallarını çaldıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir apartmanın mazgallarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mazgalları çalan şüphelilerin S.A, T.A, C.D, Ş.D. ile D.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptığı aramada, 2 mazgal, 2 tüfek ve 12 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da apartmanın mazgallarını çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da apartmanın mazgallarını çalan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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