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Afyonkarahisar'da araba dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da araba dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı

24.12.2021 21:39
Afyonkarahisar'da araba dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın yanı sıra 10 ilde vatandaşların araçlarını EFT hilesiyle alarak 1 milyon 600 bin lira dolandıran 3 kişi, yine kentte bir vatandaştan araba alma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları sırada noterde gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın yanı sıra 10 ilde vatandaşların araçlarını EFT hilesiyle alarak 1 milyon 600 bin lira dolandıran 3 kişi, yine kentte bir vatandaştan araba alma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları sırada noterde gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne farklı tarihlerde müracaatta bulunan vatandaşlar, kendilerine ait arabalarını U.Ö isimli kişiye satmak için anlaştıklarını bildirdi.

Vatandaşlar, noterde işlemler gerçekleştikten sonra EFT üzerinden şüphelinin, mağdurların hesaplarına para gönderdiğine dair dekont gösterdiğini, yapılan EFT işlemlerinin saat 17.00 sıralarında gerçekleşmesi nedeniyle paranın mağdurların hesaplarına geçmemesi durumuna karşılık senet imzalayarak verdiğini, işlemler sonrasında hesaplarında para görmemeleri üzerine dolandırıldıklarını beyan ederek şikayette bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda U.Ö'nün, şüpheli İ.T ve U.Ö ile hareket ettiği, zanlıların Aydın, Denizli, Isparta, Kütahya, Manisa, Çankırı, Burdur, Muğla ve İzmir'de aynı şekilde 21 olay gerçekleştirdikleri ve 1 milyon 600 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bir araçla Afyonkarahisar'a geldikleri tespit edilen 3 şüpheli, noterde bir vatandaşı aracını satın alıyormuş gibi yaparak dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Dolandırıcılık, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da araba dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da araba dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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