Afyonkarahisar'da "arabada sinema" etkinliği - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için ve Babalar Günü'ne özel "arabada sinema" etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından salgın sürecinde vatandaşlara moral vermek için Fuar Alanında dev ekranlarda sinema sistemi kurdu.

Yaklaşık 500 aracın alındığı alanda vatandaşlar 7. Koğuştaki Mucize filmini seyretti.

Belediye tarafından arabalı sinema gecesine katılan vatandaşlara, patlamış mısır, gazoz ve su dağıtıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında insanlara biraz daha moral aşılamak amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla kültür sanat etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin süreceğini kaydeden Akar, "Belki başkalarına da ilham kaynağı oluruz. Başka özel sektör veya belediyelerde yapar. Bu anlamda çok önemli. Saat 20.00'de alanımız dolduğu için girişleri kapattık. Halkımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Fakat bu bizim için sevindirici bir şey ilginin yoğun olması, yağışlı havaya rağmen insanların buraya gelmesi sevindirdi. Kültürün, sanatın olduğu yerde insanlar daha mutlu olurlar. Bir nebze de olsa koronavirüs sürecinde insanlara bir umut aşılamış oluyoruz."