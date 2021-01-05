Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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