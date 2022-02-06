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Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

06.02.2022 18:36
Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da yol kontrolünde durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yol kontrolünde durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki M.D. ile Ş.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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