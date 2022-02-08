Üye Girişi
Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı

08.02.2022 16:29
Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 10 yıl 21 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.N, "silahlı yağma suçundan" 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verilen M.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

İki hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, İstanbul ve Konya'da "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından araması bulunan İ.C, ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:35:11. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement