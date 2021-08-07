Afyonkarahisar'da araması bulunan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da araması bulunan 7 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden 5'i cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden 5'i cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Afyonkarahisar, Çobanlar ve Bolvadin ilçelerinde düzenlediği operasyonlarla 7 kişiyi yakaladı. 5 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Araması bulunan 2 kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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