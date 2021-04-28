Afyonkarahisar'da araması bulunan 9 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hükümlülerden 8'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, biri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

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