Afyonkarahisar'da araması bulunan iki zanlı ile kayıp bir kişi yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki noktada yapılan uygulamada, haklarında arama kaydı bulunan iki şüpheli ile kayıp bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis timlerince, Organize Sanayi Bölgesi ile Çobankaya mevkisinde yapılan uygulama ve kontrollerde, çeşitli suçlardan araması bulunan M.A. ve E.G. ile hakkında kayıp başvurusu olan E.A. gözaltına alındı.

M.A.'nın aracında yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, E.G.'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.