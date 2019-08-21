Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da araması olan şahıs kiraladığı araç içinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Afyonkarahisar'da araması olan şahıs kiraladığı araç içinde yakalandı

10 dakika önce

Afyonkarahisar'da araması olan bir şahıs kiraladığı araç içerisinde emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Afyonkarahisar'da araması olan şahıs kiraladığı araç içinde yakalandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da araması olan bir şahıs kiraladığı araç içerisinde emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Afyonkarahisar'da A.B., (22) bir kiralama firmasından araç kiraladı. Şahsın aramasının olduğunu anlayan emniyet ekipleri, A.B.'nin peşine düştü. Kısa süreli takip sonrası şehir merkezinde yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı
Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da araması olan şahıs kiraladığı araç içinde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]