Afyonkarahisar'da araması olan şahıs kiraladığı araç içinde yakalandı
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Afyonkarahisar'da araması olan bir şahıs kiraladığı araç içerisinde emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
Afyonkarahisar'da araması olan bir şahıs kiraladığı araç içerisinde emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da A.B., (22) bir kiralama firmasından araç kiraladı. Şahsın aramasının olduğunu anlayan emniyet ekipleri, A.B.'nin peşine düştü. Kısa süreli takip sonrası şehir merkezinde yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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